"Позажиралися": знаменитий український футболіст наїхав на "Динамо" та "Шахтар"

Відомий у минулому півзахисник львівських "Карпат" Михайло Кополовець виступив проти грандів українського футболу.

Спортивний директор "Миная" висловив упевненість в тому, що клуби з глибинки в майбутньому стануть головними в країні.

Михайло Кополовець "Динамо" Київ від Шурика

"Немає нічого неможливого. "Інгулець" в минулому сезоні грав у фіналі Кубка України. За такими командами, як ми та "Інгулець", майбутнє. Тому що умовні "Шахтар" і "Динамо" позажиралися, а пацани голі ц босі хочуть щось довести в цьому житті і в футболі", – сказав Кополовець в коментарі телеканалу "Футбол 1", пише Sport.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" вперше в історії вибило донецький "Шахтар" з розіграшу Кубка України, здолавши суперника на НСК "Олімпійський" в додатковий час.

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