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4 листопада • оновлено в 23:15
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"Позажиралися": знаменитий український футболіст наїхав на "Динамо" та "Шахтар"

2.2т Читати матеріал російською

Відомий у минулому півзахисник львівських "Карпат" Михайло Кополовець виступив проти грандів українського футболу.

Спортивний директор "Миная" висловив упевненість в тому, що клуби з глибинки в майбутньому стануть головними в країні.

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Михайло Кополовець

Михайло Кополовець

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"Немає нічого неможливого. "Інгулець" в минулому сезоні грав у фіналі Кубка України. За такими командами, як ми та "Інгулець", майбутнє. Тому що умовні "Шахтар" і "Динамо" позажиралися, а пацани голі ц босі хочуть щось довести в цьому житті і в футболі", – сказав Кополовець в коментарі телеканалу "Футбол 1", пише Sport.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" вперше в історії вибило донецький "Шахтар" з розіграшу Кубка України, здолавши суперника на НСК "Олімпійський" в додатковий час.

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Тема
Кубок України з футболу
Особа
Михайло Кополовець
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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