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11 квітня • оновлено в 18:01
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Поза законами фізики: в мережі згадали найвідоміший гол Роберто Карлоса

17.6т
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10 квітня легендарному футболістові збірної Бразилії Роберто Карлосу виповнилося 47 років. На честь цієї дати в мережі згадали його неймовірний гол в 1997 році.

Знаменитий вільний удар з 35 метрів в ворота збірної Франції на "Турнуа де Франс" увійшов в історію футболу, як такий, що порушує всі закони фізики.

Поза законами фізики: в мережі згадали найвідоміший гол в історії футболу

Ergosumpezz

Бразилець зміг так викрутити м'яч зовнішньою стороною лівої ноги, що шкіряна сфера, яка летіла правіше воріт по параболічнiй траєкторії, лише в останній момент змінила напрямок і влетів в сітку рикошетом від штанги.

Пізніше вчені склали рівняння, що пояснює, як був зроблений цей один з найбільш видовищних голів в історії.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Роберто Карлос
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