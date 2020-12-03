Повний провал "Зеніту": результати Ліги чемпіонів 2 грудня

Матчами в квартетах E. F, G і H завершився 5-й тур Ліги чемпіонів. 16 команд в 4 групах провели чергові поєдинки в найпрестижнішому футбольному клубному турнірі Європи.

Серед результатів варто відзначити розгромну поразку "Зеніту" від бельгійського "Брюгге" (0:3), який гарантовано не підніметься вище 4-го місця в групі F, і покине єврокубки після 6-го туру.

"Краснодар" Росія – "Ренн" Франція 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 71 Берг.

Краснодар – Сафонов, Мартинович, Смольников, Рамірес, Панталеао, Кабелл, Вильена, Газінський (Камболов, 87), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 65), Берг (Арі, 90).

Ренн – Сален, Да Сільва, Траоре, Трюффер, Ньямсі, Буріжо (Гбоо, 73), Леа силіку (Греньє, 65), Камавінга (Ті, 82), Нзонзі, Доку, Юну (Ньянг, 65).

Попередження: Нзонзі (22), Рамірес (23), Вандерсон (28), Леа Силики (53).

"Севілья" Іспанія – "Челсі" Англія 0:4 (0:1, 0:3)

Голи: 0:1 – 8 Жиру, 0:2 – 54 Жиру, 0:3 – 74 Жиру, 0:4 – 83, пенальті Жиру.

Севілья – Пастор, Серджіо Гомес, Навас (Кунде, 59), Дієго Карлос, Карім Рекік, Оскар Родрігес (Жордан, 60), Гудель, Васкес (Мунір, 66), Ракітіч (Олівер Торрес, 75), Ідрісса (Окампос, 60) , Ен-Несірі.

Челсі – Менді, Рюдігер, Аспілікуета, Крістенсен, Емерсон, Пулішіч (Маунт, 67), Ковачич (Зіеш, 67), Хавертц (Канте, 67), Жоржина (Гілмор, 85), Хадсон-Одоі, Жиру (Вернер, 84) .

Попередження: Гудель (15), Ковачич (37), Ідрісса (42), Пулішіч (43), Серджіо Гомес (82), Маунт (90), Зіеш (90), Жордан (90).

"Брюгге" Бельгія – "Зеніт" Росія 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 33 де Кетеларе, 2:0 – 58, пенальті Ванаку, 3:0 – 73 Ланг.

Брюгге – Міньоле, Рикка, Мехелен, Коссуну, Мата (ван ден Кейбус, 90), Ванаку (Соболь, 87), баланте, де Кетеларе, Вормер (Схрейверс, 88), Ланг (Окереке, 88), Денніс.

Зеніт – Кержаков, Ракицький (Круговий, 46), Дуглас Сантос, Прохін, Єрохін (Мостовий, 46), Суторміна, Барріос, Кузя (Мусаєв, 65), Малком (Шамкін, 75), Сердар Азмун, Дріуссі (Оздоєв, 46).

Попередження: Суторміна (66), Прохін (89).

"Боруссія" Д Німеччина – "Лаціо" Італія 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 44 Геррейро, 1:1 – 67, пенальті Іммобіле.

Боруссія Д – Бюркі, Аканджі, Хуммельс, Пішчек, Морей, Азар (Брандт, 76), Беллінгем (Вітцель, 88), Рейну, Ділейні, Ройс (Санчо, 76), Геррейро (Шульц, 62).

Лаціо – Рейну, Ачербі, Габаррон, Худт, Марушич, Лейва (Жан-Даніель Акпа-Акпро, 70), Милинкович-Савич (Кайседо, 80), Луїс Альберто (Ескаланте, 80), Фарес (Лаццари, 70), Корреа (Перейра, 70 ), Іммобіле.

"Ювентус" Італія – "Динамо" Київ Україна 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 21 К'єза, 2:0 – 57 Роналду, 3:0 – 66 Мората.

Ювентус – Шченсни, де Лігт, Демірал (Дрегушін, 69), Бонуччі (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 76), Маккенна, Ремзі (Федеріко Бернардескі, 62), К'єза (Кулусевскі, 76), Роналду, Мората .

Динамо Київ – Бущан, Забарний, Кендзьора, Миколенко (Караваєв, 84), Попов, Вербич (Супряга, 72), Шапаренко, Циганков (Ледньов, 90), Шепелев (Гармаш, 72), Родрігеш (де Пена, 72), Сидорчук .

Попередження: Бентанкур (10), Забарний (27), Шапаренко (81).

"Ференцварош" Угорщина – "Барселона" Іспанія 0:3 (0:3, 0:0)

Голи: 0:1 – 14 Грізманн, 0:2 – 20 Брейтуейт, 0:3 – 28, пенальті Дембеле.

Ференцварош – Дібус, Хайстер (Ловренчіч, 64), Блажіч, Двалі, Ботка, Узун (Батурина, 71), Сомаліу (Харатін, 81), Ізаел, Шигера (Лаідуні, 64), Нген (Мак, 71), Фрімпонг.

Барселона – Нето, Дест, Мінгеса, Альба (Фірпо, 46), Лангле (Ален, 65), Бускетс (де Йонг, 46), Пьянич, Трінкал, Дембеле, Брейтуейт (де ла Фуенте, 80), Грізманн (Пуч, 65 ).

Попередження: Шигера (28), Бускетс (30), Грізманн (53), Трінкал (70).

"Істанбул" Туреччина – "РБ Лейпциг" Німеччина 3:4 (1:2, 2:2)

Голи: 0:1 – 26 Поульсен, 0:2 – 43 Мукіеле, 1:2 – 45 Кахведжі, 1:3 – 66 Ольмо, 2:3 – 72 Кахведжі, 3:3 – 85 Кахведжі, 3:4 – 90 Серлот .

Істанбул – Гюнок, Шкртел (Єпуряну, 46), Болінголі-Мбомбо (Шадлі, 36), Карлуш Понкі, Рафаел, Тюрюч, Вішча (Жуліано, 64), Озджан (Текдемір, 46), Кахведжі, Ба, Гульбрандсен (Кривелли, 84).

РБ Лейпциг – Гулачі, Упамекано, Мукіеле, Анхеліньо, Конате, Айдара (Орбан, 90), Ольмо (Клюйверт, 87), Камплі (Адамс, 46), Забітцер, Форсберг (Серлот, 65), Поульсен.

Попередження: Шкртел (38), Упамекано (53), Тюрюч (57), Ольмо (67), Текдемір (78), Рафаел (89).

"Манчестер Юнайтед" Англія – ПСЖ Франція 1:3 (1:1, 0:2)

Голи: 0:1 – 6 Неймар, 1:1 – 32 Решфорд, 1:2 – 69 Маркіньос, 1:3 – 90 Неймар.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Уан-Біссака (Ігало, 90), Лінделеф, Теллес, Магуайр, Мактоміні, Фред, Бруну Фернандеш, Кавані (ван де Бек, 79), Марсьяль (Грінвуд, 79), Решфорд (Погба, 74) .

ПСЖ – Навас, Флоренці (Керер, 78), Маркіньос, Діалло (Гуйє, 90), Кімпембе, Данилу Перейра, Паредес (Еррера, 65), Верратті (Рафінья, 78), Неймар, Кін (Баккер, 65), Мбаппе.

Попередження: Фред (23), Паредес (38), Верратті (59).

Вилучення: Фред (70).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні донецький "Шахтар" створив грандіозну сенсацію в Лізі чемпіонів, обігравши вдома мадридський "Реал" (0:2).