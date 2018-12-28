''Повна деградація'': легенда "Динамо" жорстко висловився про український футбол

Легендарний захисник "Динамо" і лондонського "Арсеналу", а нині асистент головного тренера киян Олег Лужний шокований масштабами кризи в українському футболі, але все ж вірить, що її можна подолати і пропонує свої шляхи вирішення проблеми.

Олег Лужний

"Проблема починається із президента і парламенту. На якому місці спорт у нашій країні? Одна медаль на останніх Олімпійських Іграх — це ганьба для країни. Головний вид спорту в нашій країні — футбол. Подивіться: відкривають у нас футбольні поля? На місцях, де діти грали в футбол, тепер будують будинки, роблять бізнес. Гроші людям закрили розум. Їх нічого крім грошей не цікавить. У Львові немає полів, нових футбольних комплексів. Усе розвалюється", — заявив легендарний футболіст FootballHub.

Щодо низької відвідуваності футбольних матчів у Лужного дуже проста відповідь, як повернути глядачів на трибуни.

Звичайне явище на матчах Прем'єр-Ліги

"Тільки грою. Чемпіонат України переживає кризу. Щось схоже було після розпаду СРСР. Незалежний чемпіонат не був конкурентним порівняно із союзним, але такого спаду, як зараз, не було. Тоді люди більш-менш ходили на стадіон, і був певний рівень гравців. Не розумію, куди поділися футболісти. Відбувається повна деградація футболу в Україні.

Люди ходять на стадіон, щоб дивитися на виконавців, а їх немає. В Україні роблять акцент тільки на бізнесі, засобів для розвитку спортивної інфраструктури немає. Також у нашого молодого покоління не вистачає футбольної завзятості, спортивної злості, непоступливості", — висловився він.

Дивує Олега Лужного і ставлення нинішніх футболістів до гри, своєї команді і вболівальників.

"Коли я навчався в дитячій школі, то навіть команди 8-річних билися за кожен м'яч.

Бійки були на кожному тренуванні, тому що не любили програвати. А зараз, спостерігаючи за молоддю, я бачу, що вони не переживають, якщо програли. Ідуть із поля у чистих футболках і шортах. Немає спортивної злості і бажання постійно перемагати. Якщо у гравця немає характеру, то глобально він нічого не досягне у кар'єрі. Іноді дивлюся на нинішнє молоде покоління і дивуюся. Наробили собі татуювань, зачіска в бріоліні — і весь футбол. Їм футбол особливо і не потрібен. Думки, щоб мати стильний і красивий вигляд і щоб зачіска була нормальна.

Любитель татуювань Тамаш Кадар

Є молоді виконавці, яким хочеться допомогти прогресувати. Але на першому місці повинен бути футбол, а вже потім усе інше", — підкреслив Лужний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник національної збірної України Євген Хачеріді відверто розповів про його професійне майбутнє.

Водночас екс-футболіст київського "Динамо", який зі скандалом покинув команду влітку нинішнього року, різко висловився про повернення в Україну.

"Перейти в "Шахтар" було б неправильно. А "Динамо" після тієї ситуації... Не хочу нічого говорити, але в цих командах мене не буде", - заявив Хачеріді.