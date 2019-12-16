"Повинні завжди": Михайличенко наїхав на фанатів "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко висловив невдоволення реакцією вболівальників на виліт команди з Ліги Європи.

На думку фахівця, фанати повинні завжди підтримувати своїх улюбленців.

Олексій Михайличенко ФК "Динамо"

"Через два дні після матчу з "Лугано" у нас була важка гра проти "Десни", яка показує добротний футбол в цьому сезоні. Нам, звичайно, було важко і психологічно, і фізично відновитися і підготуватися до цієї гри. На мій погляд, нам це вдалося. Легко з командою бути, коли у неї все виходить. Але бувають і непередбачені моменти, і важкі ігри, і незаслужений результат. Мені здається, справжній вболівальник повинен бути завжди з командою, обов'язково з командою і вірити в неї", – сказав Михайличенко в ефірі програми "Профутбол" на кан но 2+2, пише "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти київського "Динамо" влаштували бойкот ультрас команди після матчу з "Десною". Відзначимо, що сама зустріч завершилася перемогою столичного клубу – 0:1.

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