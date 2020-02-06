"Повинні перейнятися": легенда "Динамо" висловився про Зеленського

Легендарний футболіст київського "Динамо" Леонід Буряк заявив, що бачить позитивні зрушення в країні після приходу на пост президента Володимира Зеленського.

При цьому він зазначив, що українцям потрібно вірити в себе і намагатися змінювати своє життя.

Леонід Буряк кадр з відео

"Звичайно, я стежу за політичним життям країни. Зараз, напевно, вся країна в політиці. Без цього ніяк. Ситуація складна, але я думаю, що вона рушила вперед. Я все-таки вірю в президента і в те, що щось зміниться. На ті кроки, які вживає уряд і президент, треба час. Думаю, тут кожна людина повинна цим перейнятися. Тому що якщо ми всі не будемо цього хотіти, то ми не станемо краще жити. Нам буде складно все це зупинити. тТе, що я хотів би, це щоб була та Україна, яка була за СРСР", – сказав Буряк в інтерв'ю YouTube-каналу Stargorod Sport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко заявив, що йому поки незрозуміла фігура Володимира Зеленського в політиці.

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