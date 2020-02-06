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7 лютого • оновлено в 09:38
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"Повинні перейнятися": легенда "Динамо" висловився про Зеленського

4.8т
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Легендарний футболіст київського "Динамо" Леонід Буряк заявив, що бачить позитивні зрушення в країні після приходу на пост президента Володимира Зеленського.

При цьому він зазначив, що українцям потрібно вірити в себе і намагатися змінювати своє життя.

Леонід Буряк

Леонід Буряк

кадр з відео

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"Звичайно, я стежу за політичним життям країни. Зараз, напевно, вся країна в політиці. Без цього ніяк. Ситуація складна, але я думаю, що вона рушила вперед. Я все-таки вірю в президента і в те, що щось зміниться. На ті кроки, які вживає уряд і президент, треба час. Думаю, тут кожна людина повинна цим перейнятися. Тому що якщо ми всі не будемо цього хотіти, то ми не станемо краще жити. Нам буде складно все це зупинити. тТе, що я хотів би, це щоб була та Україна, яка була за СРСР", – сказав Буряк в інтерв'ю YouTube-каналу Stargorod Sport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко заявив, що йому поки незрозуміла фігура Володимира Зеленського в політиці.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Володимир Зеленський Леонід Буряк
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Они еще и оправдываться должны, почему едут в Россию?!
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0
dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже!`` Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/menso
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Легенла переувалифицировался в "легенду", отрастив язык. Который не для "говоритт", а "лизать". А какая хрен разница кому дизать? Лишь бы при власти был. Не поэтому ли Путина так часто поминаете - сожадеете, что язык не достат?
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Махал Махалыч, Ты много говоришь о дерьме. Видимо, это всё, ято ты знаешь в жизни.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Альгин Михаил, Путин - президент Ебароссии. Или ты уже и это не помнишь, идиото?
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