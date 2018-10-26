''Повинен був'': лідер "Динамо" висловився про партнера по команді

Футболіст київського "Динамо" Беньямін Вербич прокоментував перемогу своєї команди в третьому матчі групового раунду Ліги Європи проти "Ренна". Словенець зазначив, що віце-чемпіон України мав відмінну можливість вийти вперед у дебюті зустрічі після удару Морозюка.

"Він ще повинен був забивати на початку матчу. У нас були моменти і, думаю, ми зіграли вдало. Якщо ми продовжимо в тому ж дусі - все буде добре", - цитує Вербича MatchDay.

ФК Динамо Київ

Також футболіст "Динамо" зазначив, що великою втратою в складі для них стала відсутність другого капітана киян Віктора Циганкова.

"Він дуже важливий гравець для нашої команди. Циганков бере участь у кожному матчі, він висококласний футболіст. Віктор дуже допомагає, тому нам його не вистачало сьогодні. Тим не менш, ми здобули три очки - вся команда щаслива", - підсумував Вербич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проти "Ренна" Вербич зіграв свій перший матч після тритижневого відновлення.