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''Повинен був'': лідер "Динамо" висловився про партнера по команді

8.8тЧитати матеріал російською

Футболіст київського "Динамо" Беньямін Вербич прокоментував перемогу своєї команди в третьому матчі групового раунду Ліги Європи проти "Ренна". Словенець зазначив, що віце-чемпіон України мав відмінну можливість вийти вперед у дебюті зустрічі після удару Морозюка.

"Він ще повинен був забивати на початку матчу. У нас були моменти і, думаю, ми зіграли вдало. Якщо ми продовжимо в тому ж дусі - все буде добре", - цитує Вербича MatchDay.

''Повинен був'': лідер "Динамо" висловився про партнера по команді

ФК Динамо Київ

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Також футболіст "Динамо" зазначив, що великою втратою в складі для них стала відсутність другого капітана киян Віктора Циганкова.

"Він дуже важливий гравець для нашої команди. Циганков бере участь у кожному матчі, він висококласний футболіст. Віктор дуже допомагає, тому нам його не вистачало сьогодні. Тим не менш, ми здобули три очки - вся команда щаслива", - підсумував Вербич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проти "Ренна" Вербич зіграв свій перший матч після тритижневого відновлення.

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Особа
Беньямін Вербич
Об'єкт
ФК Динамо Київ
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