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Повєткін зайшов в роздягальню до Ломаченка, де зіткнувся з Усиком - опубліковано відео

8.7т Читати матеріал російською

Знаменитий російський супертяж Олександр Повєткін після свого бою з британцем Хьюi Ф'юрі зайшов в роздягальню до Василя Ломаченка, де зіткнувся з іншим українцем - Олександром Усиком.

Російський Витязь і ексабсолютний чемпіон у важкій вазі деякий час серйозно спілкувалися один з одним. За виразом облич боксерів було помітно, що вони обговорюють зовсім не вечір боксу на О2 Арені, що завершився.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

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Усик вiдсмалив в ринзi в прямому ефірі після бою Ломаченка - опубліковано відео

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кемпбелл пройшов в Лондоні на О2 Арені і закінчився перемогою нашого співвітчизника за очками. У 11-му раунді британець потрапив в нокдаун. Після зустрічі Кемпбеллу довелося відправитися в госпіталь. Крім того, було опубліковано відео кращих моментів і фотографії самих ключових епізодів бою.

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Особи
Олександр Усик Олександр Повєткін Василь Ломаченко
Місце
Англія Лондон
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
занятно...Усик явно был не доволен...Василий видимо тоже...
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