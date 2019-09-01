Повєткін зайшов в роздягальню до Ломаченка, де зіткнувся з Усиком - опубліковано відео

Знаменитий російський супертяж Олександр Повєткін після свого бою з британцем Хьюi Ф'юрі зайшов в роздягальню до Василя Ломаченка, де зіткнувся з іншим українцем - Олександром Усиком.

Російський Витязь і ексабсолютний чемпіон у важкій вазі деякий час серйозно спілкувалися один з одним. За виразом облич боксерів було помітно, що вони обговорюють зовсім не вечір боксу на О2 Арені, що завершився.

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Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кемпбелл пройшов в Лондоні на О2 Арені і закінчився перемогою нашого співвітчизника за очками. У 11-му раунді британець потрапив в нокдаун. Після зустрічі Кемпбеллу довелося відправитися в госпіталь. Крім того, було опубліковано відео кращих моментів і фотографії самих ключових епізодів бою.

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