Повєткін нокаутував Вайта, 'Баварія' виграла ЛЧ: підсумки спорту 23 серпня

"Баварія" і ПСЖ визначили переможця Ліги чемпіонів 2019/2020, а російський боксер Олександр Повєткін здобув ефектну перемогу над Ділліаном Вайтом.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 23 серпня.
Крім того, відбувся 1-й тур нового розіграшу української Прем'єр-ліги. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Визначився переможець Ліги чемпіонів
1-й тур УПЛ: результати, огляди, турнірна таблиця
Повєткін переміг жорстоким нокаутом, піднявшись з двох нокдаунів у чемпіонському бою
Футболістка забила неймовірний гол і "звела з розуму" коментатора. Відео
Повєткін – Вайт: опубліковано відео жахливого нокауту з різних ракурсів
Відома тенісистка з Одеси показала себе в бікіні та захопила мережу
Президент УЄФА хоче зберегти в Лізі чемпіонів "річ, яку принесла пандемія"
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!