Повєткін нокаутував Вайта, 'Баварія' виграла ЛЧ: підсумки спорту 23 серпня

"Баварія" і ПСЖ визначили переможця Ліги чемпіонів 2019/2020, а російський боксер Олександр Повєткін здобув ефектну перемогу над Ділліаном Вайтом.

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Крім того, відбувся 1-й тур нового розіграшу української Прем'єр-ліги. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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