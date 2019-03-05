Повернення Мессі: Аргентина висунула супернику принизливі умови

Лідер "Барселони" Ліонель Мессі відновить кар'єру в збірній у товариському поєдинку проти Марокко. Капітан аргентинців зіграв свій останній матч за національну команду на чемпіонаті світу-2018 проти Франції.

Федерація футболу Аргентини висунула супернику принизливі умови поєдинку. Мессі повинен зіграти не менше 60 хвилин у товариському матчі, проте мароканцям не дозволяється фотографувати футболіста і робити підкати. Також гравцям збірної Марокко забороняється робити селфі з зірковим аргентинцем і обмінюватися з ним футболками, повідомляє Спорт-Експрес.

Ліонель Мессі

Товариський матч збірних Аргентини та Марокко повинен відбутися 26 березня на стадіоні "Принц Мула Абдулла" в Рабаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник іспанської "Барселони" аргентинець Ліонель Мессі визнаний найбільш високооплачуваним футболістом на планеті.

Відома спортивна газета L'Équipe поставила його на чолі списку топ-10 гравців, які виступають в європейських чемпіонатах і мають найбільші зарплати.

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