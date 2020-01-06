Повернення Луніна в "Реал": ЗМІ повідомили подробиці

Мадридський "Реал" зв'язався з "Вальядолідом" щодо повернення українського голкіпера Андрія Луніна з оренди вже в січні.

Як повідомляє Marca, мадридці хочуть знайти для воротаря збірної України клуб, де він буде більше грати, проте віддати футболіста в оренду вдруге за сезон досить проблематично – справою займеться Федерація футболу Іспанії.

Андрій Лунін

"Реал" тепер набагато ретельніше підійде до вибору клубу для Андрія Луніна. "Вершкові" хочуть, щоб українець отримував постійну ігрову практику і не збираються повторювати минулі помилки.

Нагадаємо, що в підписанні Андрія Луніна висловили зацікавленість три клуби, серед яких є і один український, проте "Реал" збирається віддати пріоритет іспанській команді для того, щоб Лунін перебував на очах у тренерського штабу на чолі із Зінедіном Зіданом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше конкурент Андрія Луніна в "Реалі" Тібо Куртуа опинився в епіцентрі грандіозного секс-скандалу.

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