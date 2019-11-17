Потужний гімн України на стадіоні в Сербії: з'явилося відео

Футболісти замість уболівальників потужно виконали гімн України перед матчем національної збірної проти команди Сербії у відборі на чемпіонат Європи-2020.

Через покарання УЄФА на 55-тисячному стадіоні "Райко Мітіч" були присутні близько 7 тисячі глядачів.

OBOZREVATEL веде онлайн трансляцію матчу Сербія - Україна.

Нагадаємо, що сербським фанатам заборонили приносити на матч з Україною банери, піротехніку і символіку інших країн. Українських уболівальників за домовленістю між федераціями футболу України та Сербії немає на зустрічі.

Нагадаємо, що зустріч між збірними України та Сербії в 3-му турі відбору на Євро-2020 пройшла у Львові і завершилася з рахунком 5:0.

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