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17 листопада • оновлено в 16:54
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Потужний гімн України на стадіоні в Сербії: з'явилося відео

2.9т
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Футболісти замість уболівальників потужно виконали гімн України перед матчем національної збірної проти команди Сербії у відборі на чемпіонат Європи-2020.

Через покарання УЄФА на 55-тисячному стадіоні "Райко Мітіч" були присутні близько 7 тисячі глядачів.

OBOZREVATEL веде онлайн трансляцію матчу Сербія - Україна.

Нагадаємо, що сербським фанатам заборонили приносити на матч з Україною банери, піротехніку і символіку інших країн. Українських уболівальників за домовленістю між федераціями футболу України та Сербії немає на зустрічі.

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Нагадаємо, що зустріч між збірними України та Сербії в 3-му турі відбору на Євро-2020 пройшла у Львові і завершилася з рахунком 5:0.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Євро-2020 Україна - Сербія
Місце
Сербія Белград
Теги
Збірна України з футболу збірна Сербії з футболу
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Обосс спасибо, что стал фамилии р0гулей-авторов статей публиковать)) Народ должен знать кастрюль, которые мощно пишут мощную ахинею))))
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Вы в изоляции нацисты хвастаете что вас люди презирают?)))))
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Выбрались из своего колхоза. Позорники.
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