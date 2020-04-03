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3 квітня • оновлено в 19:29
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Поцупив гроші, відбив дружину: Уткін розкрив правду про Дзюбу

4.3т
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Кращий футболіст Росії Артем Дзюба на початку своє кар'єри відзначився низкою скандальних вчинків.

Як розповів в ефірі свого YouTube-каналу коментатор Василь Уткін нападник пограбував своїх колег, а також відбив дружину в одного з кращих друзів.

"Найбільше дивує та щира любов, яку ви маєте до Дзюби. Він на початку кар'єри поцупив гроші в одного в роздягальні, потім відбив дружину у кращого товариша. Була ще маса історій, але Дзюба як і раніше залишається для вас героєм. Хтось послав Дзюбу на три букви. І що? Дзюбу було потрібно захищати силами МВС. І як поводиться капітан національної збірної?!" – сказав Уткін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін послав Артема Дзюбу на три букви після того, як футболіст заявив, що коментатор деградував.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Артем Дзюба Василь Уткін
Тег
збірна Росії з футболу
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