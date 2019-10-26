"Потрібно називати його так": Шварценеггер призначив "Термінатора" в футболі

Легендарний актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер заявив, що форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду варто називати "Термінатором".

"У НБА є хлопець, якого дійсно називають "Термінатором" (Кавай Леонард - прим ред.) Я не знаю жодного футболіста, якого б так називали. Так чому б вам не почати? Роналду. Потрібно називати його так, щоб все це підхопили , і вони стануть називати його "Термінатором", – сказав Шварценеггер в інтерв'ю BBC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні цього року Шварценеггера атакував невідомий під час заходу Arnold Classic Africa, яке проходило в ПАР.

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