Потрібна операція: в "Динамо" розповіли про травму основного гравця

Головний лікар київського "Динамо" розповів про стан здоров'я захисника команди Микити Бурди, який отримав травму 22 вересня в матчі УПЛ із полтавською "Ворсклою".

Микита Бурда (ліворуч) ФК "Динамо"

За словами лікаря Леоніда Миронова, футболіста чекає артроскопічна операція у зв'язку з пошкодженням колінного суглоба.

"Микита травмував колінний суглоб в ігровій ситуації. Комплексне обстеження показало, що йому потрібно діагностичне оперативне втручання у вигляді артроскопії колінного суглоба. Під час цієї процедури буде поставлений остаточний діагноз, ми також знатимемо ступінь і характер внутрісуглобового пошкодження й терміни відновлення, про які буде повідомлено пізніше. Артроскопічна операція планується наступного тижня в Іспанії в клініці професора Рамона Кугата", — сказав Леонід Миронов у коментарі офіційному сайту "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко вніс корективи до складу гравців, викликаних на матчі кваліфікації Євро-2020 з Литвою і Португалією.

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