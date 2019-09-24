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24 вересня • оновлено в 14:18
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Потрібна операція: в "Динамо" розповіли про травму основного гравця

1.9т Читати матеріал російською

Головний лікар київського "Динамо" розповів про стан здоров'я захисника команди Микити Бурди, який отримав травму 22 вересня в матчі УПЛ із полтавською "Ворсклою".

Микита Бурда (ліворуч)

Микита Бурда (ліворуч)

ФК "Динамо"

За словами лікаря Леоніда Миронова, футболіста чекає артроскопічна операція у зв'язку з пошкодженням колінного суглоба.

"Микита травмував колінний суглоб в ігровій ситуації. Комплексне обстеження показало, що йому потрібно діагностичне оперативне втручання у вигляді артроскопії колінного суглоба. Під час цієї процедури буде поставлений остаточний діагноз, ми також знатимемо ступінь і характер внутрісуглобового пошкодження й терміни відновлення, про які буде повідомлено пізніше. Артроскопічна операція планується наступного тижня в Іспанії в клініці професора Рамона Кугата", — сказав Леонід Миронов у коментарі офіційному сайту "Динамо".

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Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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