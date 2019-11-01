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1 листопада • оновлено в 17:35
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Порятунок "Динамо": в українському футболі сталася історична подія

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У матчі чемпіонату України серед 19-річних "Динамо" – "Карпати" був призначений перший в історії українського футболу пенальті за допомогою cистеми відеодопомоги арбітрам (VAR).

На 70-й хвилині футболіст львівського клубу зіграв рукою у власному штрафному, але арбітр матчу Микола Балакін не відреагував на епізод.

Однак потім йому підказали, що необхідно звернутися до відеоповтору. Після його перегляду був призначений пенальті. Це сталося на 72-й хвилині, за рахунку 1:2. Пенальті реалізував форвард киян Владислав Ванат.

Відзначимо, що поєдинок "Динамо" – "Карпати" в чемпіонаті України U-19 був обраний в якості тестового для впровадження системи VAR.

Матч закінчився з рахунком 2:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мобільний телефон зірвав роботу VAR на одному з матчів в Саудівській Аравії.

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