Порятунок "Динамо": в українському футболі сталася історична подія

У матчі чемпіонату України серед 19-річних "Динамо" – "Карпати" був призначений перший в історії українського футболу пенальті за допомогою cистеми відеодопомоги арбітрам (VAR).

На 70-й хвилині футболіст львівського клубу зіграв рукою у власному штрафному, але арбітр матчу Микола Балакін не відреагував на епізод.

Однак потім йому підказали, що необхідно звернутися до відеоповтору. Після його перегляду був призначений пенальті. Це сталося на 72-й хвилині, за рахунку 1:2. Пенальті реалізував форвард киян Владислав Ванат.

Відзначимо, що поєдинок "Динамо" – "Карпати" в чемпіонаті України U-19 був обраний в якості тестового для впровадження системи VAR.

Матч закінчився з рахунком 2:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мобільний телефон зірвав роботу VAR на одному з матчів в Саудівській Аравії.

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