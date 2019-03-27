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Португальський адвокат відмовився від слів у справі про покарання збірної України

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Португальський адвокат Пауло Ногейра да Роша, який консультував португальські ЗМІ у справі про нібито неправильну натуралізацію Україною Жуніора Мораеса, заявив, що не давав жодних оцінок.

Жуніор Мораес

Жуніор Мораес

ФФУ

Спочатку з Пауло зв'язалося португальське видання Mais Futebol. Юрист сказав журналістам, що в справі повинна застосовуватися стаття 7 статуту ФІФА "Отримання нового громадянства". Саме після цього виник увесь "галас" із тим, що Україні можуть присудити дві технічні поразки в матчах, у яких грав форвард "Шахтаря".

"Я просто роз'яснив одному з португальських ЗМІ правила ФІФА, які діють у подібних ситуаціях. Неправильно буде сказати, що я готовий займатися цією справою або допомагати Федерації футболу Португалії. Також я не давав свою оцінку щодо цього питання, а лише зазначив, що такий пункт регламенту ФІФА може бути врахований у вказаному випадку", — цитує да Роша Footboom.

Ногейра да Роша уточнив, що говорити про шанси на виграш Португалією такої справи можна, тільки володіючи повною інформацією, яку надасть Федерація футболу України і коментувати надалі цю ситуацію він не хоче.

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"От не*єр робити": Вацко підколов Люксембург за офіційний протест щодо збірної України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація футболу України вже виступила з офіційним коментарем щодо цієї скандальної заяви.

Зі свого боку у Федерації футболу Люксембургу заявили про подачу протесту на результат зустрічі 25 березня, в якій українці здобули драматичну перемогу — 2:1.

Пізніше стало відомо, що і Португалія направила в УЄФА подібну скаргу.

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Тема
Євро-2020
Особа
Жуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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