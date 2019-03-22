Португалія - Україна: огляд матчу

Збірна України вдало стартувала у відборі на чемпіонат Європи-2020. Наша команда зіграла внічию 0:0 на виїзді проти головного фаворита групи – Португалії.

Господарі діяли набагато гостріше і мали кілька шансів для взяття воріт, але Пятов продемонстрував надійну гру в рамці і не раз виручав команду. Правда, один раз м'яч в сітці воріт нашої збірної таки побував, але арбітр безпомилково визначив положення поза грою у португальського футболіста.

Португалія - Україна

Українці, діючи згідно з настановою свого наставника Андрія Шевченка, в обороні не відсиджувалися і, хоч і створювали менше моментів, швидкими контратаками турбували захист суперника.

У другому таймі Роналду і компанія істотно додали, загнавши збірну України на захист. Проте, наші хлопці грамотно оборонялися проти чинного чемпіона Європи та в підсумку зуміли встояти.

Португалія – Україна 0:0 Португалія – Руй Патрісіу, Пепе, Геррейро, Жоау Канселье, Діаш, Рубен Невеш (Рафа Сілва, 62), Моутінью, Вільям Карвалью, Бернарду Сілва, Роналду, Андре Сілва (Дієго Соуза, 73). Україна – Пятов, Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Степаненко, Коноплянка, Марлос (Циганков, 67), Малиновський, Зінченко, Яремчук (Мораес, 76). Попередження: Степаненко (86).

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав помилки своєї команди в матчі кваліфікації Євро-2020 проти Португалії.

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