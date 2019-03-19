Португалія — Україна: букмекери назвали фаворита матчу відбору Євро-2020

Збірна Португалії з футболу вважається явним фаворитом поєдинку кваліфікації до чемпіонату Європи-2020 проти України.

OBOZREVATEL проведе онлайн трансляцію матчу Португалія — Україна. Початок — 22 березня о 21:45.

Збірна України з футболу ФФУ

На думку букмекерів, команда Андрія Шевченка програє у майбутній битві в Лісабоні. Коефіцієнт на перемогу збірної України становить лише 8,50, тоді як котирування на виграш господарів рівні 1,40. Нічия оцінюється значенням 4,40.

Аналітики впевнені, що зустріч закінчиться з рахунком 1:0 на користь португальців. На цю позицію можна поставити з показником 4,80.

Нагадаємо, що напередодні наша команда провела відкрите тренування в Києві на НСК "Олімпійський". Футболісти виконали мрію безногого хлопчика і зібрали тисячі лайків у інтернеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер команди Андрій Шевченко прийняв офіційне рішення щодо бразильського нападника "Шахтаря" Жуніора Мораеса, котрий 18 березня отримав український паспорт.

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