МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Португалія — Україна: букмекери назвали фаворита матчу відбору Євро-2020

770Читати матеріал російською

Збірна Португалії з футболу вважається явним фаворитом поєдинку кваліфікації до чемпіонату Європи-2020 проти України.

OBOZREVATEL проведе онлайн трансляцію матчу Португалія — Україна. Початок — 22 березня о 21:45.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу

ФФУ

На думку букмекерів, команда Андрія Шевченка програє у майбутній битві в Лісабоні. Коефіцієнт на перемогу збірної України становить лише 8,50, тоді як котирування на виграш господарів рівні 1,40. Нічия оцінюється значенням 4,40.

Аналітики впевнені, що зустріч закінчиться з рахунком 1:0 на користь португальців. На цю позицію можна поставити з показником 4,80.

Португалія — Україна: букмекери назвали фаворита матчу відбору Євро-2020

Новини
Де дивитися футбол Португалія — Україна: розклад трансляцій відбору на Євро-2020

Нагадаємо, що напередодні наша команда провела відкрите тренування в Києві на НСК "Олімпійський". Футболісти виконали мрію безногого хлопчика і зібрали тисячі лайків у інтернеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер команди Андрій Шевченко прийняв офіційне рішення щодо бразильського нападника "Шахтаря" Жуніора Мораеса, котрий 18 березня отримав український паспорт.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євро-2020Україна - Португалія
Місце
ПортугаліяЛісабон
Теги
збірна України з футболузбірна Португалії з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки