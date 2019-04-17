Порту – Ліверпуль: де дивитися онлайн чвертьфінал Ліги чемпіонів

Португальський "Порту" у повторному чвертьфіналі Ліги чемпіонів спробує здійснити камбек у протистоянні з англійським "Ліверпулем".

Після виїзної поразки (0:2) "дракони" візьмуть суперника на полі стадіону "Драгау" в середу, 17 квітня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Побачити протистояння команд можна буде в ефірі спеціалізованого телеканалу "Футбол 1". Також трансляцію з Порту проведуть російський мовник "Матч! Футбол 1", білоруський "Білорусь 5. Інтернет" і казахський "Казспорт".

Порту – Ліверпуль

Як повідомляв OBOZREVATEL, амстердамський "Аякс" став автором другої грандіозної сенсації Ліги чемпіонів нинішнього сезону. Після того, як голландці вибили з турніру мадридський "Реал", вони залишили за бортом змагань туринський "Ювентус" на чолі із зірковим португальцем Кріштіану Ронулду.

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