Порошенко висловився за всебічний бойкот ЧС-2018 в Росії

Президент України Петро Порошенко заявив, що був би радий бойкоту чемпіонату світу з футболу 2018 року від усіх країн, які кваліфікувалися на Мундіаль. Світова першість пройде на полях Росії з 14 червня по 15 липня.

"Чесно кажучи, я не футбольний фанат, але я хотів би бачити загальний бойкот ЧС-2018. Це важливо для мене, незважаючи на те, що на Російську Федерацію накладаються і більш ефективні санкції. Не вірте тим, хто стверджує, що санкції не досягають своєї мети", - заявив глава держави в інтерв'ю IKZ.

Петро Порошенко

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав світову спільноту до масового бойкоту чемпіонату світу з футболу 2018 в Росії. Коментуючи отруєння екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля, дипломат висловив упевненість в тому, що ігнорування Мундіалю стане ефективним інструментом тиску на країну-агресора.

Як повідомляв "Обозреватель", в Міжнародній федерації футболу (ФІФА) виникли серйозні побоювання щодо чемпіонату світу в Росії через масові закликів до бойкоту турніру.