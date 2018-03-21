Понад п'ять годин: збірній Росії влаштували дику підставу перед матчем із Бразилією

Футболісти збірної Росії були змушені більше п'яти годин проходити допінг-контроль напередодні товариського матчу з бразильцями. В результаті початок тренування команди Станіслава Черчесова було зірвано.

Як повідомляє офіційний "твіттер" господарів чемпіонату світу-2018, допінг офіцер прибув до розташування команди о 6:30 ранку за московським часом. При цьому забір сечі і крові здійснювалп всього одна людина, що істотно затягнуло процес.

Сьогодні тренування @TeamRussia почнеться із запізненням у зв'язку з тим що, починаючи з 6:30, в розташування команди прибув інспектор допінг-контролю для взяття проб сечі і крові.

З огляду на те, що інспектор приїхав всього один, процедура затяглася більш ніж на 5 годин. 1/2 - Збірна Росії (@TeamRussia) 21 березня 2018 р

"Це порушило розпорядок дня і внесло корективи у тренувальний процес, зокрема для футболістів, які мають деякі обмеження для роботи в загальній групі. Станом на 11:00 на контролі знаходяться ще п'ять осіб. Від'їзд на тренування перенесено на більш пізній час", - йдеться у заяві росіян.

Як повідомляв "Обозреватель", чемпіонату світу з футболу в Росії оголосили бойкот у Польщі.