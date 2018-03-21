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Понад п'ять годин: збірній Росії влаштували дику підставу перед матчем із Бразилією

3.3тЧитати новину російською

Футболісти збірної Росії були змушені більше п'яти годин проходити допінг-контроль напередодні товариського матчу з бразильцями. В результаті початок тренування команди Станіслава Черчесова було зірвано.

Як повідомляє офіційний "твіттер" господарів чемпіонату світу-2018, допінг офіцер прибув до розташування команди о 6:30 ранку за московським часом. При цьому забір сечі і крові здійснювалп всього одна людина, що істотно затягнуло процес.

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"Це порушило розпорядок дня і внесло корективи у тренувальний процес, зокрема для футболістів, які мають деякі обмеження для роботи в загальній групі. Станом на 11:00 на контролі знаходяться ще п'ять осіб. Від'їзд на тренування перенесено на більш пізній час", - йдеться у заяві росіян.

Як повідомляв "Обозреватель", чемпіонату світу з футболу в Росії оголосили бойкот у Польщі.

Місце
РосіяМосква
Об'єкти
збірна Росії з футболузбірна Бразилії з футболу
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