Помер легендарний президент УЄФА

У Стокгольмі у вівторок, 4 червня, на 90-му році життя помер легендарний президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Леннарт Йоханссон.

Про це повідомила Шведська футбольна асоціація. Функціонер був президентом УЄФА з 1990 по 2007 рік. Він знаменитий тим, що реформував Кубок європейських чемпіонів в Лігу чемпіонів, яка стала одним з найприбутковіших і найпрестижніших турнірів союзу.

Леннарт Йоханссон Шведська футбольна асоціація

Крім того, Йоханссон прямо причетний до проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року. Після відставки з УЄФА він отримав статус почесного президента організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський "Ліверпуль" став переможцем Ліги чемпіонів сезону 2018/2019. У фіналі, який відбувся в Мадриді, "червоні" були сильнішими за співвітчизників з "Ліверпуля" – 2:0.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!