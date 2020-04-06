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6 квітня • оновлено в 22:46
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Помер легендарний футбольний тренер Радомир Антич

3.9т
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У Мадриді на 72-му році життя помер легендарний сербський тренер Радомір Антіч.

За свою кар'єру фахівець працював наставником трьох грандів іспанського футболу – "Барселони", "Реалу" й "Атлетіко". За цим показником він є єдиним в історії.

Радомир Антич

Радомир Антич

ФК "Атлетіко" Мадрид

Про смерть Антича на своєму офіційному сайті повідомив мадридський "Атлетико". При цьому про причини смерті нічого невідомо.

Сербський тренер досяг найбільшого успіху саме з "матрацниками". У сезоні 95/96 Радомир зробив з "Атлетико" золотий дубль, через 19 років повернувши команді чемпіонський титул.

У "Реалі" та "Барселоні" серб не досяг гучних успіхів. "Королівський клуб" звільнив Антіча через 9 місяців після призначення, а в каталонському клубі той провів лише п'ять місяців. В активі Радоміра також участь у чемпіонаті світу-2010 зі збірною Сербії, де вона зуміла сенсаційно обіграти німців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іспанському "Еспаньолі" зафіксували масове зараження коронавірусом.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Місце
Іспанія Мадрид
Теги
Атлетіко Мадрид ФК Барселона Реал Мадрид
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