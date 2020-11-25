Помер легендарний Дієго Марадона

Легендарний аргентинський нападник Дієго Марадона помер у своєму будинку в Буенос-Айресі у віці 60 років, повідомляє Асоціація футболу Аргентини.

Видання OLE називає причину смерті серцевий напад. Інші подробиці трагедії не повідомляються.

4 листопада Марадона успішно переніс операцію на головному мозку. Аргентинцеві видалили так звану субдуральну гематому – згусток крові, який може утворитися між мембраною і мозком після травм голови легкої та середньої тяжкості.

У 2018 році два іспаномовних футбольних уболівальників повідомили в мережі про смерть Дієго після матчу збірних Аргентини та Нігерії на ЧС. Новина моментально розлетілася інформаційними агентствами, незважаючи на те, що була фейком. Сам Марадона був розлюченим і призначив грошову винагороду за встановлення авторів брехливих повідомлень.

22 червня 1986 року Марадона забив два легендарних голи у ворота Англії у чвертьфіналі ЧС-1986 і вивів збірну Аргентини в півфінал турніру.

На 51-й хвилині поєдинку він забив "рукою Бога". Головний арбітр матчу цього не помітив, залишивши без уваги всі апеляції англійців.

Ще через три хвилини Марадона подвоїв перевагу своєї команди, забивши ще один легендарний гол – "гол сторіччя".

У лютому цього року з'явилося відео, як під час матчу 20-го туру аргентинської Суперліги 59-річному Марадоні на трибуні передають якусь речовину білого кольору.