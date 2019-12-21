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21 грудня • оновлено в 16:57
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Помер чемпіон СРСР з футболу

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Колишній воротар збірної СРСР з футболу Юрій Пшенiчнiков помер на 80-му році життя.

"Сьогодні пішов з життя чемпіон СРСР 1970 року в складі ЦСКА, володар призу Воротар року-1968 Юрій Пшенiчнiков. Висловлюємо співчуття рідним і близьким Юрія Павловича", - повідомляється в Twitter ЦСКА.

Юрій Пшенiчнiков виступав за ташкентський "Пахтакор" і московський ЦСКА. У 1968 році був визнаний кращим воротарем за підсумками року.

Пшенiчнiков - член "клубу Льва Яшина", він провів 111 матчів без пропущених голів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді найстаріший олімпійський чемпіон США легкоатлет-спринтер Харрісон Діллард помер в клініці Клівленда, куди його госпіталізували напередодні через загострення раку шлунка.

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Автор
Максим Богданов
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