Помер чемпіон СРСР з футболу

Колишній воротар збірної СРСР з футболу Юрій Пшенiчнiков помер на 80-му році життя.

"Сьогодні пішов з життя чемпіон СРСР 1970 року в складі ЦСКА, володар призу Воротар року-1968 Юрій Пшенiчнiков. Висловлюємо співчуття рідним і близьким Юрія Павловича", - повідомляється в Twitter ЦСКА.

Сьогодні пішов з життя чемпіон СРСР 1970 року в складі # ЦСКА, володар призу Воротар року-1968 Юрій Пшеничников. Висловлюємо співчуття рідним і близьким Юрія Павловича pic.twitter.com/xjn40LTg3E - ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 20, 2019

Юрій Пшенiчнiков виступав за ташкентський "Пахтакор" і московський ЦСКА. У 1968 році був визнаний кращим воротарем за підсумками року.

Пшенiчнiков - член "клубу Льва Яшина", він провів 111 матчів без пропущених голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді найстаріший олімпійський чемпіон США легкоатлет-спринтер Харрісон Діллард помер в клініці Клівленда, куди його госпіталізували напередодні через загострення раку шлунка.

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