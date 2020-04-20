Помер 22-річний футболіст московського "Локомотива"

У Москві помер захисник столичного "Локомотива" Інокентій Самохвалов. Футболісту, який останні два сезони виступав за фарм-клуб "залізничників" "Казанку", було всього 22 роки.

Як повідомляє прес-служба "Локомотива", Інокентію стало погано під час індивідуального тренування. При цьому подробиці трагедії поки невідомі.

Самохвалов є вихованцем московського клубу. Він прийшов до академіъ "паровозників" в третьому класі, вигравав молодіжну першість Росії. У нинішньому сезоні провів 16 матчів у першості Другої лігі. У футболіста залишилися дружина і син.

Інокентій Самохвалов ФК "Локомотив" Москва

"Кеша був доброю і чуйною людиною, хорошим другом. "Локомотив" приголомшений тим, що сталося. Це величезне горе для нашої сім'ї. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким Інокентія", – йдеться в заяві московського клубу.

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