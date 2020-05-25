21-річний камерунський футболіст Джозеф Буассе, який раніше виступав за "Рому", раптово помер у результаті серцевого нападу.

Як повідомляє видання The Sun, він не зіграв жодного матчу за першу команду, але неодноразово тренувався з легендами і зірками римського клубу – Франческо Тотті, Даніеле Де Россі, Едіном Джеко.

Джозеф Буассе Telegrafi

У 16 років Буассе приїхав до Італії в якості біженця, намагаючись почати нове життя. Він випадково потрапив на перегляд у "Рому" в липні 2015 року та, справивши гарне враження на тренера, потрапив у молодіжну команду. Його професійний дебют відбувся в 2017 році, коли він зіграв за "Віченцу" в Серії Б, а взимку 2020 року він на постійній основі перейшов у румунську "Університатю Клуж".

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