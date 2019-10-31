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31 жовтня • оновлено в 21:31
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Ексфутболіст збірної України забив фантастичний гол в Росії

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Колишній футболіст молодіжної збірної України Артем Полярус забив фантастичний гол в Кубку Росії.

27-річний півзахисник "Хімок" відзначився неймовірним дальнім ударом в 1/8 фіналу матчу з "Оренбургом".

Вже на 1-й хвилині хавбек завдав прицільний постріл по воротах Андрія Климовича. М'яч летів прямо у воротаря, але в останній момент зрадницьки вильнув в сторону.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цим шедевром.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний "радіокерований" гол забив капітан "Динамо" Сергій Сидорчук. Півзахисник національної збірної феноменальним ударом відкрив рахунок у матчі Кубка України проти "Шахтаря".

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Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія
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