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''Показова порка'': футболіст збірної Росії висловив невдоволення своїм арештом

3.3тЧитати матеріал російською

Російський футболіст Павло Мамаєв, який разом зі своїм другом Олександром Кокоріним знаходиться в слідчому ізоляторі за побиття двох людей, залишився незадоволений тим, що його утримують під вартою. Гравець збірної Росії вважає суспільство винним у тому, що його не відпускають до сім'ї, назвавши це "показовою прочуханкою".

"Виходить, що наш випадок особливий. Типу показової порки. Але вся ця історія - хіба вона тільки про нас із потерпілими? І чому нас судять не в рамках закону, а з урахуванням громадської думки? Скільки нам сидіти, щоб вона змінилася? Три місяці? Півроку? Скільки буде достатньо, щоб суспільство повернулося до нас обличчям і стало нападати вже на слідство за те, що нас тримають стільки часу за гратами?" – цитує Мамаєва Матч ТВ.

Павло Мамаєв

Павло Мамаєв

ФК Краснодар

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Футболісти збірної Росії заробили величезні гроші в тюрмі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мамаєва і Кокоріна звинувачують у побитті чиновника Мінпромторгу Росії, а також водія ведучої Першого каналу Ольги Ушакової.

Особа
Павло Мамаєв
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
по статье УК сидеть ...
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Мерзость
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Он Алекс
Он Алекс
мамаев клоун ватный... свою аву поменяй с сердечком вокруг хуйла... тебя даун, за то что ты ударил китайца, сейчас в рф будут кончать на зоне, а за то, что ты стебался над его национальностью тебе уже засветили статью за экстремизм - 12 лет.. Терпи ватная мразь и привыкай! это тебе не себе подобного оскорблять и унижать, за китаца тебе писец в рф....
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