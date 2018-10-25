''Показова порка'': футболіст збірної Росії висловив невдоволення своїм арештом

Російський футболіст Павло Мамаєв, який разом зі своїм другом Олександром Кокоріним знаходиться в слідчому ізоляторі за побиття двох людей, залишився незадоволений тим, що його утримують під вартою. Гравець збірної Росії вважає суспільство винним у тому, що його не відпускають до сім'ї, назвавши це "показовою прочуханкою".

"Виходить, що наш випадок особливий. Типу показової порки. Але вся ця історія - хіба вона тільки про нас із потерпілими? І чому нас судять не в рамках закону, а з урахуванням громадської думки? Скільки нам сидіти, щоб вона змінилася? Три місяці? Півроку? Скільки буде достатньо, щоб суспільство повернулося до нас обличчям і стало нападати вже на слідство за те, що нас тримають стільки часу за гратами?" – цитує Мамаєва Матч ТВ.

Павло Мамаєв ФК Краснодар

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Мамаєва і Кокоріна звинувачують у побитті чиновника Мінпромторгу Росії, а також водія ведучої Першого каналу Ольги Ушакової.