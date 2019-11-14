Покарання Тайсона: названі невтішні наслідки для України

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) відправила офіційний лист до Української асоціації футболу через расистський скандал із Тайсоном.

На думку FIFPro будь-яке покарання бразильця підірве репутацію України.

"Як представники професійних футболістів, ми просимо вас символічно скасувати червону картку, отриману Тайсоном, щоб він не відбував дискваліфікацію. Будь-яке його покарання передасть неправильне послання від футбольного співтовариства, країни України і її народу щодо расизму", – наводить текст листа Football.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, центральна зустріч 14-го туру УПЛ "Шахтар" - "Динамо" завершилася з рахунком 1:0 і ознаменувалася грандіозним скандалом. На останніх хвилинах київські ультрас стали скандувати расистські речівки на адресу капітана "гірників" Тайсона. Бразилець у відповідь показав їм середній палець і був видалений.

Пізніше в підтримку Тайсона виступив його іменитий співвітчизник і форвард французького ПСЖ Неймар.

12 листопада нацполіція відкрила кримінальну справу по факту можливих проявів расизму

І "Шахтар", і "Динамо" засудили расистські прояви, які сталися під час гри.

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