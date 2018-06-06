Погрожував синові: скандальний екс-динамівець Алієв знову відзначився

Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв влип у черговий гучний скандал. 33-річний півзахисник засипав погрозами власного сина Артема, який попросив допомогти батька з покупкою екіпіровки для тренувань.

На своїй сторінці в Facebook екс-дружина Алієва Тетяна опублікувала відеоролик з ридаючим сином. Юний футболіст причиною своїх сліз назвав поведінку батька. "Він сказав, що не купить бутси і поб'є мене, якщо я йому ще раз подзвоню", - сказав Артем.

Тетяна різко відповіла колишньому чоловіку, залишивши за собою право на дії у відповідь. "Виявляється не можна дзвонити татові. Інакше поб'є... Ось так. І син єдиний не може займатися футболом. Ще раз, с*ка, зачепиш мого сина! Спробуй! Не жартую", - написала дівчина.

Нагадаємо, це вже не перший сімейний скандал за участю Алієва. Раніше Тетяна розповіла, як футболіст побив її та сина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Алієва поставили в глухий кут запитаннями зі шкільної програми.