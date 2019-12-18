"Погоджуся з Хацкевичем": Шовковський порівняв "Динамо" й "Шахтар"

Ексфутболіст київського "Динамо" Олександр Шовковський поділяє думку Олександра Хацкевича про посередність нинішньої команди.

"Я погоджуся зі словами Олександра Хацкевича: на сьогодні команда "Динамо" – це команда середнього рівня. Топклуб – це команда, яка постійно грає в Лізі чемпіонів, виходить із групи і продовжує боротьбу", – цитує Шовковського "Динамо Київ від Шурика".

Олександр Шовковський ZN.ua

Він також поділився думкою про те, чи є донецький "Шахтар" топклубом, і порівняв двох грандів українського футболу.

""Шахтар" – топклуб? Скажімо так, на сьогодні "Шахтар" вище рівнем, ніж "Динамо". У рамках українських реалій – так, це топклуб; але й "Динамо" тут теж топклуб. У межах світового чи європейського рівня я б однаково "Шахтар" поставив вище, ніж "Динамо", – додав колишній голкіпер киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Шовковський розповів, як побив свого ексодноклубника Євгена Хачеріді.

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