"Подивіться на нас зараз": легенда "Шахтаря" розповів правду про "ДНР"

Кореспондент ВВС зустрівся у Донецьку з екскапітаном донецького "Шахтаря" Віктором Звягінцевим, який зараз обіймає одну з керівних посад у футбольній федерації так званої ДНР.

Віктор Звягінцев ua-football.com

"Ми зустрічаємося в його тісному кабінеті, який виблискує сувенірами радянських часів, у Донецькій міській футбольної адміністрації, де він працює місцевим головою", – пише журналіст у своєму репортажі.

Далі він наводить слова Звягінцева, який ностальгує за минулим і зізнається, що хоче знову побачити футбол на "Донбас Арені".

"Футбол об'єднує всіх жителів Донецька, – каже він (Звягінцев. – Ред.) крізь сигаретний дим. – Це не сон. Я вірю, що у своєму житті ми знову побачимо футбол на "Донбас Арені". Старий "Шахтар" радянських часів – ось що у мене на думці. Точно так само, як Боббі Чарльтон ніколи не забуде свої дні в "Манчестер Юнайтед". Але я шкодую про те, що трапилося. Все було в наших руках. Ми жили у мирі. Подивіться на нас зараз".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня виповнилося 10 років із дня відкриття "Донбас Арени". Зараз стан стадіону називають аварійним.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!