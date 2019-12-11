Головна Новини
11 грудня • оновлено в 18:29
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Починати неприємно": лідер "Динамо" розкрив головну проблему команди

1.9т
Читати матеріал російською

Український півзахисник, один з лідерів київського "Динамо" Віктор Циганков розповів про свої очікування від матчу 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти швейцарського "Лугано".

Віктор Циганков

Віктор Циганков

dynamo.kiev.ua

Зокрема, футболіст прокоментував негативну тенденцію останніх єврокубкових поєдинків "біло-синіх" – пропускати голи в перші ж хвилини гри.

"Нам потрібно входити в матчі з більш високою концентрацією. Буває, що ми пропускаємо. Починати з 0:1, звичайно, неприємно. Сподіваємося, що завтра команда вийде бульш сфокусованою на тому, щоб не пропустити і забити якомога більше голів", – зазначив Циганков, якого цитує sport.ua.

Новини
"Що ви на **й граєте?" Мілевський розніс гру "Динамо" з "Зорею"

Говорячи про низьку відвідуваність домашніх поєдинків "Динамо", гравець також заявив, що "уболівальників потрібно кликати на стадіон грою, а не словами".

"Результати команди не найкращі. Зрозуміло, чому вболівальники не ходять. Але команда завжди віддається на полі. Ми не просимо, щоб нас носили на руках. Ми хочемо виходити і грати на перемогу, досягати результату. Для вболівальників та клубу це дуже важливо. З таких груп "Динамо" повинно виходити з першого місця. Ситуація склалася так, що нам потрібно тільки вигравати, щоб вийти хоча б з другого. Сподіваюся, вболівальники нас підтримають", – додав півзахисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Динамо" – "Лугано" відбудеться у четвер, 12 грудня, о 19:55 за київським часом.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Ліга Європи
Особа
Віктор Циганков
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги