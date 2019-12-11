"Починати неприємно": лідер "Динамо" розкрив головну проблему команди

Український півзахисник, один з лідерів київського "Динамо" Віктор Циганков розповів про свої очікування від матчу 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти швейцарського "Лугано".

Віктор Циганков dynamo.kiev.ua

Зокрема, футболіст прокоментував негативну тенденцію останніх єврокубкових поєдинків "біло-синіх" – пропускати голи в перші ж хвилини гри.

"Нам потрібно входити в матчі з більш високою концентрацією. Буває, що ми пропускаємо. Починати з 0:1, звичайно, неприємно. Сподіваємося, що завтра команда вийде бульш сфокусованою на тому, щоб не пропустити і забити якомога більше голів", – зазначив Циганков, якого цитує sport.ua.

Говорячи про низьку відвідуваність домашніх поєдинків "Динамо", гравець також заявив, що "уболівальників потрібно кликати на стадіон грою, а не словами".

"Результати команди не найкращі. Зрозуміло, чому вболівальники не ходять. Але команда завжди віддається на полі. Ми не просимо, щоб нас носили на руках. Ми хочемо виходити і грати на перемогу, досягати результату. Для вболівальників та клубу це дуже важливо. З таких груп "Динамо" повинно виходити з першого місця. Ситуація склалася так, що нам потрібно тільки вигравати, щоб вийти хоча б з другого. Сподіваюся, вболівальники нас підтримають", – додав півзахисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Динамо" – "Лугано" відбудеться у четвер, 12 грудня, о 19:55 за київським часом.

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