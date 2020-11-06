Початок матчу Ліги Європи зірвала сильна злива. Відео

Поєдинок Ліги Європи між іспанським "Вільярреалом" і ізраїльським "Маккабі" було відкладено на годину через неймовірну зливу.

Команди зустрічалися напередодні на полі команди з Іспанії. Незадовго до стартового свистка на Вільярреал обрушилася справжня тропічна злива, яка перетворила футбольне поле на величезний басейн.

Кільком десяткам працівників стадіону довелося понад півгодини прибирати воду з газону, після чого команди вийшли на розминку, а потім провели сам матч. Поєдинок завершився перемогою іспанців – 4:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні луганська "Зоря" зазнала третьої поспіль поразки на груповому етапі Ліги Європи. Команда Віктора Скрипника на своєму полі була розгромлена грецьким АЕКом, в складі якого виступають українці Євген Шахов і Дмитро Чигринський.