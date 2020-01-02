"Почалася війна": відомий футболіст розповів про жителів Донецька, "які втратили все"

Колишній футболіст "Шахтаря", лондонського "Арсеналу" і збірної Хорватії Едуардо да Сілва з болем згадує українців, яким довелося втратити свій будинок через війну на Донбасі.

"У Донецьку мене прекрасно зустріли після приїзду з "Арсеналу". З "Шахтарем" я знову повернувся на вищий рівень, вигравав трофеї, там народився мій син. Але потім почалася війна. Я часто думаю про тих чудових людей з Донецька, які втратили все . Я хотів би ще раз побувати в Донецьку, побачити цих людей. Я захоплений "Шахтарем". Він змушений був переїхати до Києва, але все ще здатний грати на вищому рівні", – цитує Едуардо tribuna.com з посиланням на sportske novosti.

З 1 січня 2019 року Едуардо перебуває в статусі вільного агента. Останньою командою гравця була польська "Легія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 36-річний Едуардо покинув "Шахтар" в грудні 2016 року.

В цілому хорватський бразилець провів за "Шахтар" 173 матчі і забив 57 м'ячів. Він тричі ставав чемпіоном України, завоював чотири Кубки України і три Суперкубка країни.

Футболіст перейшов в український клуб з лондонського "Арсеналу" в липні 2010 року.

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