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30 вересня • оновлено в 06:04
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"Почалася паніка": іспанський тренер розповів про війну в Україні

11.5т Читати матеріал російською

32-річний іспанський помічник Сергія Реброва в угорський "Ференцварош" Альберто Босх згадав, як починалася війна з Росією.

"Почалася паніка": іспанський тренер розповів про війну в Україні

Босх встиг попрацювати в "Дніпрі" Хуанде Рамоса і Мирона Маркевича, після чого переїхав до Києва на пост глави академії "Динамо".

"Працював в Дніпрі, коли в Києві почався Майдан. А через 2 або 3 місяці ми грали на виїзді проти "Динамо". Бачив барикади на Майдані. Боявся я, що війна може мене торкнутися? Тільки одного разу в Дніпрі. Був один день, коли почалася паніка в місті. Говорили, що танки вже близько. Всі почали знімати гроші в банкоматах і скуповувати продукти в супермаркетах. Але потім ситуація нормалізувалася. У Дніпрі дивився новини кожен день. У Києві вже так не робив. Всі в Іспанії мене запитували і я завжди відповідав одне й те саме: "Війна на Донбасі, а Київ знаходиться за 500 км і тут все нормально", - цитує Босха tribuna.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) заявив, що війну на Донбасі могла розв'язати і Україна.

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Тема
Війна на Донбасі
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