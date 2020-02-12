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12 лютого • оновлено в 03:03
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"Побачили абсолютно голим": футболісти розкрили секрет знаменитого наставника

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Колишні футболісти збірної Чилі Марк Гонсалес і Хосе Фуенсаліда розповіли про дивний післяматчевий ритуал екснаставника чилійців Марсело Б'єлси.

Марсело Б'єлса

Марсело Б'єлса

"Після поразки від Еквадору Б'єлса увійшов до роздягальні. Він був дуже збуджений, ходив туди-сюди, ні з ким не розмовляв. Поруч з нами була ще одна роздягальня, і він пішов туди. Через деякий час ми зайшли туди і побачили його. Він лежав на столі абсолютно голий, як ніби зараз йому будуть проводити операцію. Так він пролежав хвилин 30", – розповів Гонсалес в шоу "Abrazo de Gol" на чилійському телебаченні.

Фуенсаліда додав, що такі історії – не рідкість для Б'єлси.

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"Подібне траплялося кілька разів. Одного разу ми поступилися Італії з рахунком 0:1, італійці зіграли дуже здорово. Б'єлса забіг в роздягальню, він був дуже сердитий. Він буквально божеволів – бігав по приміщенню і зривав з себе одяг", – зазначив футболіст .

Б'єлса тренував збірну Чилі з 2007-го по 2011 роки, а зараз очолює англійський "Лідс". У 2019 стався кумедний епізод в одному з матчів чемпіонату Англії, коли Б'єлса змусив своїх підопічних пропустити гол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий іспанський тренер, звільнений через секс-відео, подав до суду на свій колишній клуб.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Чилі
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