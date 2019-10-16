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16 жовтня • оновлено в 09:37
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По УЄФА жорстко пройшлися через Україну: спортивні підсумки 15 жовтня

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Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду зробив самовпевнену заяву після поразки від України, а легендарний російський футболіст отримав відповідь за образи українця.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 15 жовтня.

Крім того, УЄФА звинуватили в подвійних стандартах через намір перенести фінал Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Теми
Євро-2020 Україна - Португалія фінал Ліги чемпіонів Ліга чемпіонів
Особа
Кріштіану Роналду
Тег
УЄФА
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