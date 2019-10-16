По УЄФА жорстко пройшлися через Україну: спортивні підсумки 15 жовтня

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду зробив самовпевнену заяву після поразки від України, а легендарний російський футболіст отримав відповідь за образи українця.

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Крім того, УЄФА звинуватили в подвійних стандартах через намір перенести фінал Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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