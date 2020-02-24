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24 лютого • оновлено в 16:06
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По матчу "Шахтаря" в УПЛ ухвалили гучне рішення

3.7т
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Комітет арбітрів Української асоціації футболу (колишньої ФФУ) виніс вердикт по одному зі спірних епізодів 19-го туру Прем'єр-ліги, що відбувся в матчі "Шахтар" – "Десна" (1:0) в Харкові.

Суддівська інстанція підтвердила правильність рішення головного арбітра зустрічі скасувати гол "Десни" за рахунку 0:0 на початку другого тайму. Варто зауважити, що взяття воріт донецької команди було анульоване після після використання системи VAR.

У 19-му турі УПЛ була вперше застосована система VAR

У 19-му турі УПЛ була вперше застосована система VAR

ФК "Десна"

У заяві комітету арбітрів йдеться, зокрема, про те, що в моменті на 59-й хвилині система VAR зафіксувала відразу два положення поза грою, які відбулися одне за одним. Згідно з правилами, це дало футболістам "Десни" неправомірну вигоду, а тому гол був справедливо скасований.

При цьому дії лайнсмена були визнані правильними – він не підняв прапорець, оскільки не повинен втручатися в складні і міліметрові ситуації. Правильними були також дії головного арбітра.

Гол "Десни" в ворота Шахтаря "скасували через VAR

Гол "Десни" в ворота Шахтаря "скасували через VAR

ФК "Десна"

"Згідно з протоколом у таких випадках він не повинен здійснювати перегляд повтору на полі, а лише спиратися на результати перевірки з боку VAR", – йдеться в заяві. Відзначимо, що головним рефері поєдинку був Євген Арановський з Києва. Арбітром, що відповідає за VAR, – Сергій Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, система VAR запрацювала на матчах УПЛ тільки з 19-го туру. Поєдинок "Шахтар" – "Десна" став другим у лізі з використанням VAR. Раніше систему відеодопомоги арбітрам використовували в матчі "Динамо" – "Ворскла" (2:1), проте саме в поєдинку "гірників" система була вперше застосована при розборі епізоду на практиці.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Десна ФК Шахтар
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Надо эту вар везде ставить меньше судейских скандалов и человеского фактора
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