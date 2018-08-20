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Плювали на суперника та Росію: топ подій українців в Європі

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Почавши сезон в Європі досить результативно, допомагаючи і забиваючи, в цей уїк-енд наші футболісти відрізнялися здебільшого скандалами. Плювок в суперника, конфлікт з арбітром (і тривала дискваліфікація), показовий ігнор гімну Росії перед матчем місцевого чемпіонату - українці проявили себе на повну.

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Селезньов не стерпів провокації та пішов відпочивати ще до перерви

Євгеном Селезньовим захоплювалися на початку сезону - українець голом допоміг своєму "Акхісару" взяти Суперкубок Туреччини, а потім в 1-му турі чемпіонату забив "Бешикташу". Але захоплення змінилися обуренням уболівальників "Акхісара" після матчу з "Різеспором".

У цьому поєдинку Селезньов вийшов у старті, але вже в кінці першого тайму отримав червону картку - нападник прямо плюнув з суперника, за що отримав видалення. Втім, це не завадило "Акхісару" здобути нічию, а після матчу тренер турків дещо згладив провину Селезньова - за його словами, Євген таким чином відреагував на зіткнення двома хвилинами раніше. Втім, як заявив той же тренер, тепер українця чекає покарання.

Лише доторкнувся чолом, а отримав чотири місяці

На тижні розбушувався ще один український форвард - Антон Шиндер, який виступає в угорській "Кишварді". Шиндер вирішив посперечатися з рефері не тільки словесно, за що в підсумку отримав видалення і чотиримісячну дискваліфікацію.

У матчі з "Ференцварошем" після одного з зіткненнь українець не стримав емоцій, і після сперечань "пішов на зближення" з рефері. І хоча Шиндер лише злегка торкнувся своїм чолом до голови рефері, це було розцінено як напад на арбітра (якого, згідно футбольними правилами, фізично взагалі ніяк не можна чіпати). Тепер у Антона буде час знайти душевний спокій та багато про що подумати - нападник дискваліфікований в чемпіонаті Угорщини аж на чотири місяці та переведений в "дубль" "Кішварди".

Всі повернулись, а я - стою...

Але "акції" Селезньова та Шиндера - це все "квіточки" за мірками витівки Віталія Федоріва. Український захисник видав епізод мало не в міжнародному масштабі та змусив "підгоріти" у добрії частині росіян.

Федорів уже не перший рік грає в Росії, і на минулих вихідних з'явився в старті "Нижнього Новгорода". За традиційним звичаєм перед матчем всі учасники гри повернулись до прапора під час виконання гімну. Але не Федорів - Володимир так і залишився стояти обличчям до трибун з руками "по швах".

Віталій Федорів (п'ятий ліворуч) проігнорував виконання гімну Росії

sport24.ru

Ух, що піднялося потім в росЗМІ та соц. мережах! Федоріву відразу згадали всі гріхи і приписали всілякі злочини проти Росії, навіть згадавши, що Володимир родом з Львівської області. В Україні в той же час віддали належне футболістові, мовляв, висловив громадянську позицію (хоча вже який рік під час конфлікту на Донбасі та російської окупації грає в Росії).

Однак пізніше сам Віталій неабияк "сплутав карти" - в коментарі після матчу Федорів заявив, що не повернувся до прапора, так як в той момент... молився перед матчем. Ну і, звичайно, як говорив футболіст раніше, не варто змішувати спорт і політику.

Забивав тільки Яремчук

І то, не в національному чемпіонаті, а напередодні в Лізі Європи. Роман Яремчук непогано почав сезон в Бельгії та єврокубках, влітку забивши за "Гент" вже тричі. Цього разу нападник відзначився у воротах польської "Ягеллонії", яку бельгійці розбили - 3:1. Тепер Яремчук з "Гентом" зіграють в плей-офф кваліфікації ЛЄ проти французького "Бордо".

В цілому ж справи українців в інших чемпіонатах в минулий уїк-енд йшли не особливо. Андрій Ярмоленко в Англії вийшов тільки не заміну, але його "Вест Хем" поступився "Борнмуту" (1:2). Олександр Зінченко й зовсім не потрапив в заявку "Ман Сіті" на матч туру, як і голкіпер "Реала" Андрій Лунін в Іспанії (Луніна вже формально визнали четвертим воротарем команди і напевно віддадуть в оренду). Порадіти може тільки Руслан Малиновський в Бельгії, але теж поза полем - українець на тижні підписав новий контракт в "Генком" і буде отримувати 1 мільйон євро на рік (що нібито - найбільша зарплата в клубі).

Зінченко таки чекають в Іспанії

По всій видимості, в "Ман Сіті" таки знайшли розумну відповідь на питання "Що робити із Зінченком?" Перед стартом сезону українцеві дали зрозуміти, що на нього не розраховують в "Сіті", і що хавбеку можна шукати нову команду. І хоча Зінченко недавно відмовився переходити в "Вулверхемптон", швидше за все, футболіст все ж покине "Ман Сіті".

Зінченко все більше чекають в Іспанії - в "Бетіс" (той самий, де багатостраждально "грав" Роман Зозуля). За повідомленням іспанських ЗМІ, в "Бетісі" вже готові оформити угоду (оренду) і чекають завершення останніх деталей переходу. Втім, також повідомляється, що в Зінченко зараз зацікавлені іспанська "Жирона" (по суті, клуб-побратим "Ман Сіті", що належить тому ж господареві) і шотландський "Селтік".

Читайте всі новини по темі "українці за кордоном" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
українці за кордоном
Особи
Євген СелезньовАнтон ШиндерВіталій ФедорівРоман ЯремчукАндрiй ЛунiнАндрій ЯрмоленкоОлександр ЗінченкоРуслан Малиновський
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