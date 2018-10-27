Плюнув невчасно: за що захисника "Динамо" суворо покарали перед грою з "Шахтарем"

Останні тури УПЛ вийшли багатими на пристрасті та емоції, що явно не пройшло повз дисциплінарні органи ФФУ. Федерація досить пильно стежить за дотриманням дисциплінарних правил та регулярно карає винних. Тому витівки Фонсеки та Вернидуба, а також фол Кайоде в матчі з "Десною" логічно відгукнулися їм - грошовий штраф тренерам (по 5 тис. грн. кожному) і дискваліфікація на 3 матчі форварду "Шахтаря".

Але з подивом сприйнялася новина про захисника "Динамо" Тамаша Кадара, якого також "бахнули" на 3 гри . Здавалося б - Кадар, нехай і з жовтою карткою, але дограв матч з "Ворсклою", який нічим особливим не відзначився. Але ні - КДК виловив з відеозапису матчу момент з попередженням футболіста, де він... плює в сторону арбітра. А це вже прописане порушення.

Однак чому Кадару в результаті дали саме 3 матчі та чи пов'язано це з найближчими матчами "Динамо"?

Що до чого?

Матч з "Ворсклою": Кадар фолить на Кулачі, сперечається з тим, і після отримує жовту картку від арбітра. Гравець "Динамо" явно не задоволений таким рішенням, і після декількох слів робить плювок в бік арбітра. Все більше ніж явно - момент відмінно зафіксований на камеру в ТВ-трансляції.

КДК бере в оборот це відео та "пропускає" його через Дисциплінарні правила ФФУ. Додаток №5 до статті 11, пункт 5.2: "Плювок в сторону суперника, партнера по команді або сторонньої особи - відсторонення на 5 матчів або визначений термін". Беручи за основу, що арбітр - безпосередній учасник матчу нарівні з футболістами та тренерами, плювок в його сторону розцінюється дискваліфікацією на 5 матчів.

Провівши своє засідання, КДК вирішує дати Кадару 3 гри пропуску.

Але вже сам факт такої справи та покарання основного захисника "Динамо" незадовго до гри з "Шахтарем" викликає нову хвилю - а з чого це взялися за Кадара, коли навіть сам плювок як плювок саме в арбітра не очевидний на 100 відсотків? І чому на 3 гри, якщо тому ж Ісмаїлі з "Шахтаря" влітку дали тільки 2 матчі, щоб він в результаті зіграв у дербі з "Динамо"?

Плював, але чи в арбітра?

Ось як мотивує це рішення відповідальний секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко: "КДК ФФУ має право з власної ініціативи ініціювати епізоди, не помічені головним арбітром. Суддя не помітив плювка [Кадара], перебуваючи півобертом. За такою ж процедурою були свого часу покарані Марлос і Бернард з "Шахтаря". Чому три матчі? Динамівська сторона наводила свої аргументації: з боку Кадара дане порушення було вперше, він не мав спеціальних намірів. Однак КДК побачило факт порушення. Покарання за нього має становити 6 матчів, але, оскільки у Кадара воно було вперше, гравець покараний 3-ма матчами ", - сказав Грищенко в інтерв'ю sportarena.com.

Тамаш Кадар dynamo.kiev.ua

Беручи до уваги всі факти, оскаржувати саме порушення в цілому немає сенсу. Плювок як факт був, при цьому в суперечці з суддею. Футбольні правила в загальному не вітають ніякі плювки, передбачаючи за них різні покарання. При цьому зі слів Грищенка видно, що і "Динамо" не сперечається з порушенням Кадара - київський клуб визнає факт і приводить свою аргументацію, що це у футболіста було вперше, і що Кадар не мав спеціальних намірів зачепити суддю.

Інша справа - в ширшому спектрі. Як саме цей епізод потрапив на вигляд КДК зараз? Таких епізодів за тур можна назбирати по 2-3 штуки - футболісти регулярно спльовують і вишмаркуються на газон в різному ступені, це нормальний процес, і слина на різній відстані опускається біля ніг футболістів і арбітрів. Якщо вже жорстко регулювати і такі інциденти, то дискваліфікувати можна не одного Кадара (тим більше, покарання належить не тільки за плювок в бік арбітра, але і суперника і навіть партнера), а футболістам потрібно спльовувати в пляшечки...

Друге - трактування самого плювка Кадара. Так, він був зроблений явно не на газон (голова не опущена), але і не в арбітра. Саме в його бік? Тут динамівська сторона може покрутити епізод і сказати, що плювок був зроблений просто в простір перед самим Кадаром - мовляв, плюнув перед собою гравець, та й все. До рефері слина не добралася, між футболістом і суддею була відстань, і захисник зробив плювок перед собою.

Але все ж виправдання досить слабке - плювок хоч і не прямо в арбітра, але в його напрямку. Однак пункт перший (чому КДК за своєю ініціативою взяв на розгляд саме цей епізод) залишається з питаннями. Особливо з урахуванням того, що "Динамо" втратило основного захисника відразу на 3 матчі в чемпіонаті, до і після "Шахтаря" - також зі "Львовом" і "Маріуполем".

Паралель з Ісмаїлі... не проводиться

Багато в чому дискваліфікацію Кадара відразу стали розглядати через призму річного покарання Ісмаїлі. Тоді, в липні, бразильський захисник "Шахтаря" в матчі за Суперкубок штовхнув руками в обличчя гравця "Динамо", за що отримав пряму червону картку. КДК, природно, розглядає, але видає - покарати на 2 матчі (хоча по п. 3.1. того ж Додатку 5 дисциплінарних правил це чистих 3 матчі дискваліфікації (а то і 4, якщо трактувати епізод як бійку під час матчу)).

Але КДК в аргументації видає кілька абсурдну річ, фактично визнаючи - дали тільки 2 матчі, щоб Ісмаїлі міг зіграти з "Динамо", а українське дербі пройшло в найсильніших складах.

"При аналізі справи Ісмаїлі до уваги прийнято наступне. По-перше, раніше подібних грубих порушень у цього гравця не було. По-друге, протистояння "Динамо" і "Шахтаря" є найпопулярнішими серед уболівальників і прикрасою нашого чемпіонату. Тому важливо, щоб команди провели ці матчі в найсильніших складах", - сказав тоді в інтерв'ю офіційному сайту ФФУ глава КДК Андрій Шумілов.

Тобто, рішення прийнято цілком суб'єктивно і через такий же суб'єктивний момент - "важливо, щоб команди провели ці матчі в найсильніших складах". Але "важливо" і "за правилами" - це різні речі, і певна буква закону в даному випадку була проігнорована.

Ісмаїлі (зліва)

Незрозумілі до кінця й принципи вирішення по дискваліфікації Кадара - чому з 5-ти (хоча Грищенко говорить про 6) матчів скорочено саме до 3-х? У випадку з Ісмаїлі є аналогія "у нього це в перший раз", але чому тоді дискваліфікація Кадара не скорочена до 2 ігор теж за "перший раз", як у Ісмаїлі? Рішення КДК приймаються в закритих кабінетах і не несуть за собою відкритої мотиваційної частини. Вважали за потрібне - 3 скостили до 2-х, 5 до - 3-х. Можливо, тут діє якась таємна формула?

Втім, підлаштовувати саме термін дискваліфікації під найближчий матч "Динамо" - "Шахтар" - затія сумнівна. Дербі вже через тур, і пропустити тільки 1 матч за "плювок в бік арбітра" Кадар ніяк не міг. Цікаво інше, як говорилося вище, - чому цей епізод був знайдений КДК в запису матчу за своєю ініціативою саме зараз (тим більше, що арбітр матчу взагалі ніяк не вказав це в своєму протоколі)?

До дербі ще півтора тижні, але інтрига вже загострюється по повній. І Кадар першим відчув атмосферу найближчого Класичного...