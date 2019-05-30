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"Плакав": Зінченко зробив несподіване зізнання

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Український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зізнався, що розплакався перед фінальним матчем Кубка Англії.

Причиною емоційної поведінки нашого футболіста стало рішення піти з команди багаторічного капітана "городян" Венсана Компані.

"Про цю людину я можу розмовляти до ранку, відповідаючи на це питання годинами. Компані – це просто ікона футболу. Перед фіналом Венсан зібрав у роздягальні майже всіх – і команду, і персонал клубу, щоб повідомити всім про те, що йде. І я почав буквально плакати. Чесно зізнаюся, не стримався і плакав разом із ним", – відверто розповів Зінченко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

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"Плакав": Зінченко зробив несподіване зізнання

Повну версію інтерв'ю Олександра Зінченка читайте на нашому сайті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко зробив зворушливий вчинок, залишившись без медалі чемпіона англійської Прем'єр-ліги.

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Особа
Олександр Зінченко
Тег
ФК Манчестер Сіті
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