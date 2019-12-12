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12 грудня • оновлено в 17:21
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"Питання поваги": Степаненко обурився діями гравців "Шахтаря"

3.6т
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Коментуючи матч із "Аталантою", півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко залишився незадоволений рівнем дисципліни деяких гравців команди.

"Якщо не буде дисципліни, то... Наприклад, ми отримуємо жовті картки за те, що деякі відкидають м'ячі, вибивають, а потім не їдуть на важливу гру з "Зорею". Це питання поваги до команди, до клубу й вболівальників. Чому деякі люди грають із травмами, віддаються повністю і хочуть щось робити для цього клубу, навіть незважаючи на помилки, а інші дозволяють собі такі ситуації?" – заявив Степаненко в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Тарас Степаненко

Тарас Степаненко

KP.UA

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Він також вважає, що "Шахтарю" не варто нарікати на невезіння, оскільки їм і самим вже не раз посміхалася удача в цьому розіграші Ліги чемпіонів.

"Зрозуміло, що частка везіння має бути, але сподіватися на це не можна. Ми забили на виїзді "Аталанті" у компенсований час, дивом відігралися з 1:3 із "Динамо" Загреб. Тому говорити про фарт не доводиться", – додав футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома сума, яку донецький "Шахтар" заробив за підсумками виступу в нинішній Лізі чемпіонів.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Тарас Степаненко
Теги
ФК Шахтар ФК Аталанта
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
Так о чем разговор. Защитник отдает пас вратарю по вертикали. Суть действия: защитник (в принципе) не очень хорошо видит, где ловила, но пас отдает в сторону ворот. Если вратарь куда-то отлучился (это жизнь), то защитник точно направляет мяч в створ ворот. Кто его такому научил??? Это полное отсутствие профессионализма: в сторону или (в худшем случае) вперед. Сначала пусть на себя посмотрит внимательно.
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