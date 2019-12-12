"Питання поваги": Степаненко обурився діями гравців "Шахтаря"

Коментуючи матч із "Аталантою", півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко залишився незадоволений рівнем дисципліни деяких гравців команди.

"Якщо не буде дисципліни, то... Наприклад, ми отримуємо жовті картки за те, що деякі відкидають м'ячі, вибивають, а потім не їдуть на важливу гру з "Зорею". Це питання поваги до команди, до клубу й вболівальників. Чому деякі люди грають із травмами, віддаються повністю і хочуть щось робити для цього клубу, навіть незважаючи на помилки, а інші дозволяють собі такі ситуації?" – заявив Степаненко в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Тарас Степаненко KP.UA

Він також вважає, що "Шахтарю" не варто нарікати на невезіння, оскільки їм і самим вже не раз посміхалася удача в цьому розіграші Ліги чемпіонів.

"Зрозуміло, що частка везіння має бути, але сподіватися на це не можна. Ми забили на виїзді "Аталанті" у компенсований час, дивом відігралися з 1:3 із "Динамо" Загреб. Тому говорити про фарт не доводиться", – додав футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома сума, яку донецький "Шахтар" заробив за підсумками виступу в нинішній Лізі чемпіонів.

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