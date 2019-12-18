Пішов у п'яний загул? Стали відомі подробиці скандалу в "Динамо"

Стали відомі скандальні подробиці ситуації з виставленням на трансфер півзахисника "Динамо" Жерсона Родрігеса.

Як повідомляє Sport Arena, керівництву і тренерському штабу клубу набридло байдуже ставлення футболіста до своїх професійних обов'язків, і "Динамо" справді планує цієї зими позбутися гравця збірної Люксембургу.

Так, після матчу "Динамо" – "Зоря", що відбувся 8 грудня, Родрігес пропустив обов'язкове тренування команди, пославшись на хворобу, про що повідомив клубному лікарю. Однак у своєму Instagram футболіст опублікував "сторіс" з одного з нічних клубів столиці, де він весело проводив час.

Жерсон Родрігес ФК "Динамо"

Взявши до уваги цей факт, лікарі "Динамо" поїхали до форварда додому, проте там його не застали. Наступного дня Родрігес надав довідку, видану однією з лікувальних установ Києва, що він справді був хворий того дня.

Ця історія стала останньою краплею, що переповнила чашу терпіння керівництва і тренерів "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

український журналіст Ігор Циганик заявив, що київське "Динамо" в міжсезоння планує розлучитися з п'ятьма легіонерами, які створюють проблеми клубу.

Жерсон Родрігес раніше вже був переведений до дублювального складу після приїзду на тренування з запахом перегару.

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