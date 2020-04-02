Пішов на обман: відомий футболіст згадав, як потрапив у "Ліверпуль"

Аргентинський футболіст Максі Родрігес розповів, як для переходу в "Ліверпуль" з мадридського "Атлетіко" йому довелося обдурити головного тренера команди Рафаеля Бенітеса.

"Рафа сказав мені, що знання англійської мови є дуже важливим для всіх гравців команди, і запитав, чи можу я на ній розмовляти. Я збрехав, що можу, оскільки дуже хотів, щоб перехід відбувся", – цитує слова Родрігеса видання Marca.

Максі Родрігес

Варто відзначити, що його брехня було швидко розкрита.

"З нагоди мого трансферу була організована прес-конференція. Бенітес сказав, що почне говорити першим, після чого передасть слово мені. Я схопив його і сказав, що знаю тільки одне слово англійською – привіт. Він назвав мене с*чим сином, але посміявся над цією ситуацією разом зі мною", – розповів Родрігес.

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