Головна Новини
2 квітня • оновлено в 16:26
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Пішов на обман: відомий футболіст згадав, як потрапив у "Ліверпуль"

Читати матеріал російською

Аргентинський футболіст Максі Родрігес розповів, як для переходу в "Ліверпуль" з мадридського "Атлетіко" йому довелося обдурити головного тренера команди Рафаеля Бенітеса.

"Рафа сказав мені, що знання англійської мови є дуже важливим для всіх гравців команди, і запитав, чи можу я на ній розмовляти. Я збрехав, що можу, оскільки дуже хотів, щоб перехід відбувся", – цитує слова Родрігеса видання Marca.

Максі Родрігес

Максі Родрігес

Варто відзначити, що його брехня було швидко розкрита.

"З нагоди мого трансферу була організована прес-конференція. Бенітес сказав, що почне говорити першим, після чого передасть слово мені. Я схопив його і сказав, що знаю тільки одне слово англійською – привіт. Він назвав мене с*чим сином, але посміявся над цією ситуацією разом зі мною", – розповів Родрігес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній тренер київського "Динамо" росіянин Валерій Газзаєв згадав про курйоз із Ярмоленко в "Динамо".

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Рафаель Бенітес
Теги
Атлетіко Мадрид ФК Ліверпуль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 804.

    Вилікувалися: 13. Померли: 20.

  • У всьому світі захворіли понад 950 тисяч осіб, з яких померли понад 48 тисяч.

  • У Китаї знову ввели карантин через другу хвилю коронавірусу.

  • МОЗ звернувся до українців старше 50-ти років з попередженням через пандемію коронавірусу.

  • Інфекціоніст попередила, що коронавірус різко прискорився в Україні.

  • Іспанія побила антирекорд за кількістю загиблих через COVID-19: майже тисяча за добу.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Evil Genuises
VS
MIBR
Победа MIBR с форой в +1,5 карты
1.75 Сделать ставку
MAD Lions
VS
c0ntact
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
ALTERNATE aTTaX
VS
Salamander
Победа Salamander
2,15 Сделать ставку
Chaos
VS
FunPlus Phoenix
Победа Chaos
1.97 Сделать ставку
FURIA
VS
Swole Patrol
Победа Swole Patrol с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Espada
VS
SKADE
Победа Espada
1.75 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
OG
Победа OG c форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
Сезон УПЛ 2019/20 не будет доигран, а места в таблице будут распределены голосованием клубов до 1.09.2020
1.25 Сделать ставку
Хотя бы одна сборная откажется от участия в перенесенном Евро 2020
6.00 Сделать ставку
Лаутаро Мартинес перейдет в Барселону в летнее трансферное окно
2.61 Сделать ставку