Головна Новини
12 лютого • оновлено в 03:03
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Пишногруда богиня: опубліковані гарячі фото дружини російського футболіста

1.3т
Читати матеріал російською

Дружина російського голкіпера "Ростова" Сергія Пес'якова Ксенія постійно радує численних підписників Instagram своїми гарячими фотографіями.

Вона зустрічається з футболістом з 2008 року та допомагає йому виховувати двох дітей – дочку Поліну та сина Артема. У шлюбі з Пес'яковим Ксенія знаходиться протягом шести років. Незважаючи на статус матері двох дітей, вона знаходиться у приголомшливій формі та не соромиться демонструвати її на своїй Instagram-сторінці зі 116 тисячами підписників.

Ксенія Песьякова

Ксенія Песьякова

Eurosport

Пес'якова є активною користувачкою соціальної мережі, публікуючи безліч фотографій і ретельно продумуючи до них підписи. Пропонуємо вам самостійно оцінити красу дружини голкіпера "Ростова".

Швейцарський психіатр Герман Роршах розробив тест для дослідження психіки людини, заснований на чорнильних плямах. ⠀ Зображення підстьобують уяву на вільні асоціації. На основі сюжетів, виникають в голові випробуваного, можна багато чого розповісти про його особистості. 🔎 ⠀ Типу, дивишся на безформну пляму, і розповідаєш лікаря, що бачиш: ну там, гриб, кішку, сокира, злягання черепах, дитини з лопаткою ..., а насправді не намальовано там зовсім нічого. Тільки те, що бачите ви самі.☝🏻 ⠀ Мені здається, що в житті, і особливо в соцмережах, рівно так само. Будь-яку інформацію люди часто наповнюють одним їм відомих змістом, роблять свої висновки, а іноді і критикують, ображають, дратуються, ображаються. ⠀ Якщо ви помічаєте, що вас дратує якийсь чоловік, книга або подія, задумайтеся, чому? Чим воно зачепило вас? Так можна набагато глибше зрозуміти себя.🧐 ⠀ # каждийвідітточтохочет # неспешітесвиводамі # іногдалюдіглубжечемкажутся # психологія #psychology # будьтедобрее # всевозвращается

Публікація від Ксенія Песьякова (@ksenia_peso)

Яка ялинка в тренді? 🌲🎄🌴 Зараз багато борються за екологію. Хтось купує штучну ялинку, хтось не ставить ялинку взагалі. ⠀ Але без аромату хвої, мандаринів, снігу, здається, немає і Новорічного настроенія.🎅🏼❄☃🍊🎉🎊🎁🥂 ⠀ У нас іскусственная🎄 А як ви? З ялинкою або без? 🍾🥂 ⠀ # новийгодкнаммчітся # любімийпразднік # новийгод2020 # новогоднеенастроеніе

Публікація від Ксенія Песьякова (@ksenia_peso)

Новини
У мережі набирає популярність сексуальна гольфістка з Китаю – опубліковано гарячі фото красуні

Як повідомляв OBOZREVATEL, канадська легкоатлетка Аліша Н'юман є однією з надій збірної на Олімпіаді-2020 року, однак це не єдине, що привертає до неї увагу.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія Ростов-на-Дону
Тег
ФК Ростов
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kiev Mangust
Kiev Mangust
Ни о чем
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Эдмонтон Ойлерз
VS
Чикаго Блэкхокс
Тотал меньше 6,0 шайб
1.82 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Оттава Сенаторз
Победа Колорадо с форой в -1,5 шайбы
1.86 Сделать ставку
Даллас Старз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Каролины с нулевой форой
2.06 Сделать ставку
Интер
VS
Наполи
Тотал меньше 2,5 гола
1.89 Сделать ставку
Лион
VS
Марсель
Тотал меньше 2,5 гола
2.0 Сделать ставку
Стандард
VS
Брюгге
Обе команды забьют
1.69 Сделать ставку
Галатасарай
VS
Аланияспор
Тотал меньше 2,5 гола
2.0 Сделать ставку
Витесс
VS
Аякс
Тотал больше 3-х голов
1.744 Сделать ставку
Рединг
VS
Вест Бромвич
Ничья
3.25 Сделать ставку
Миннесота Уайлд
VS
Вегас Голден Найтс
Победа Миннесоты с нулевой форой
2,07 Сделать ставку