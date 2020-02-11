Пишногруда богиня: опубліковані гарячі фото дружини російського футболіста

Дружина російського голкіпера "Ростова" Сергія Пес'якова Ксенія постійно радує численних підписників Instagram своїми гарячими фотографіями.
Вона зустрічається з футболістом з 2008 року та допомагає йому виховувати двох дітей – дочку Поліну та сина Артема. У шлюбі з Пес'яковим Ксенія знаходиться протягом шести років. Незважаючи на статус матері двох дітей, вона знаходиться у приголомшливій формі та не соромиться демонструвати її на своїй Instagram-сторінці зі 116 тисячами підписників.
Ксенія Песьякова
Eurosport
Пес'якова є активною користувачкою соціальної мережі, публікуючи безліч фотографій і ретельно продумуючи до них підписи. Пропонуємо вам самостійно оцінити красу дружини голкіпера "Ростова".
Швейцарський психіатр Герман Роршах розробив тест для дослідження психіки людини, заснований на чорнильних плямах. ⠀ Зображення підстьобують уяву на вільні асоціації. На основі сюжетів, виникають в голові випробуваного, можна багато чого розповісти про його особистості. 🔎 ⠀ Типу, дивишся на безформну пляму, і розповідаєш лікаря, що бачиш: ну там, гриб, кішку, сокира, злягання черепах, дитини з лопаткою ..., а насправді не намальовано там зовсім нічого. Тільки те, що бачите ви самі.☝🏻 ⠀ Мені здається, що в житті, і особливо в соцмережах, рівно так само. Будь-яку інформацію люди часто наповнюють одним їм відомих змістом, роблять свої висновки, а іноді і критикують, ображають, дратуються, ображаються. ⠀ Якщо ви помічаєте, що вас дратує якийсь чоловік, книга або подія, задумайтеся, чому? Чим воно зачепило вас? Так можна набагато глибше зрозуміти себя.🧐 ⠀ # каждийвідітточтохочет # неспешітесвиводамі # іногдалюдіглубжечемкажутся # психологія #psychology # будьтедобрее # всевозвращается
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