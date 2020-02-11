Пишногруда богиня: опубліковані гарячі фото дружини російського футболіста

Дружина російського голкіпера "Ростова" Сергія Пес'якова Ксенія постійно радує численних підписників Instagram своїми гарячими фотографіями.

Вона зустрічається з футболістом з 2008 року та допомагає йому виховувати двох дітей – дочку Поліну та сина Артема. У шлюбі з Пес'яковим Ксенія знаходиться протягом шести років. Незважаючи на статус матері двох дітей, вона знаходиться у приголомшливій формі та не соромиться демонструвати її на своїй Instagram-сторінці зі 116 тисячами підписників.

Ксенія Песьякова Eurosport

Пес'якова є активною користувачкою соціальної мережі, публікуючи безліч фотографій і ретельно продумуючи до них підписи. Пропонуємо вам самостійно оцінити красу дружини голкіпера "Ростова".

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