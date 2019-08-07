Підтвердив: Луческу прокоментував своє "призначення" в київське "Динамо"

Румунський тренер Мірча Луческу підтвердив, що відвідає Київ 10 серпня, але спростував інформацію про те, що це пов'язано з пропозицією очолити "Динамо".

Мірча Луческу

"Ні, це неправда. Не знаю, хто це вигадав. Я полечу до Києва, тому що хочу подивитися матч, але це тільки для себе. Тому що я вже давно не бачив команду. Хочу подивитися матч "Шахтаря" з "Динамо", побачити, який зараз рівень. Інформація про пропозицію від "Динамо" – це неправда", - заявив Луческу в інтерв'ю Football.ua.

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Матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться 10 серпня, а вже 13 серпня кияни зіграють проти "Брюгге" в кваліфікації Ліги чемпіонів, де спробують відігратися після поразки 0:1 в першому матчі.

Раніше румунське видання Gazeta Sporturilor повідомило, що у Мірчі Луческу є пропозиція від "Динамо".

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