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Підтримав Росію: український футболіст відреагував на скандал

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Гравець львівських "Карпати" Владислав Мудрик, котрий став одним з фігурантів скандалу навколо футболістів юнацької збірної України, які підтримали збірну Росії, зізнався, що дійсно спілкувався з представниками РФ на міжнародному турнірі в Словаччині.

Водночас, за його словами, російські журналісти видали бажане за дійсне.

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Владислав Мудрик

Владислав Мудрик

ФК "Карпати"

"Те, що я поставив лайк – не говорить про моє шанобливе або прихильне ставлення до Росії. Незабаром після змагання мені написав російський журналіст, точніше, блогер. Він запитав, якою була обстановка на турнірі в Словаччині: під час матчу проти росіян, у готелі, де ми жили з росіянами, і взагалі, як ми спілкувалися з гравцями збірної Росії... Ми перекинулися декількома словами про матч із Англією. Можливо, вони це розцінювали як щось надзвичайне. Комусь хотілося перекрутити все це і оригінально висвітлити банальний епізод", – сказав Мудрик у коментарі прес-службі "Карпат".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравці юнацької збірної України з футболу Іван Литвиненко і Владислав Мудрик зізналися, що відмінно спілкувалися з росіянами, а також вболівали за збірну РФ у матчі чемпіонату світу з хокею зі США.

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ФК Карпати
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